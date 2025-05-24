Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: ВСУ пытаются атаковать город Елец. Видео

ВСУ пытались атаковать дронами Елец Липецкой области. В городе звучит сирена, жителей просят укрыться в безопасных местах.

Из-за атаки БПЛА жителей призвали направиться в укрытия.

ВСУ пытались атаковать дронами Елец Липецкой области. В городе звучит сирена, жителей просят укрыться в безопасных местах.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ атаковали Центральную Россию сотней беспилотников: карта ударов БПЛА на 24 мая.

«В городе сейчас громко звучит тревожная сирена, прохожие разбегаются с улиц в укрытия. Уже было слышно несколько хлопков на окраине», — пишет telegram-канал Shot.

Как сообщало URA.RU, губернатор Липецкой области Игорь Артамoнов заявил, что идет работа ПВО и средств подавления в Липецке и Ельце. Зафиксировано падение беспилотников в промышленной зоне Ельца.

Ранее глава региона предупреждал об угрозе атаки БПЛА в Липецке и Липецком районе. Позже режим опасности из-за возможных ударов был объявлен в шести микрорайонах области и в городе Ельце.