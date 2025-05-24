В Ливии на одном из трубопроводов произошла утечка нефти

«Команды технического обслуживания и аварийно-спасательной службы NOC продолжают работу по ликвидации утечки нефти, произошедшей на нефтепроводе к югу от города Эз-Завия», — подчеркивается в тексте. Согласно заявлению, поставка нефти с месторождения Эль-Хамада по этому трубопроводу была немедленно остановлена. Команда специалистов «выявляет причины утечки, принимает меры по удалению разлитой нефти и устранению возможного загрязнения окружающей среды», подчеркнула NOC.