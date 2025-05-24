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В Ливии на одном из трубопроводов произошла утечка нефти

ТУНИС, 24 мая. /ТАСС/. Утечка нефти произошла на одном из трубопроводов к югу от города Эз-Завия, расположенного на северо-западе Ливии. Об этом сообщила ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Источник: Reuters

«Команды технического обслуживания и аварийно-спасательной службы NOC продолжают работу по ликвидации утечки нефти, произошедшей на нефтепроводе к югу от города Эз-Завия», — подчеркивается в тексте. Согласно заявлению, поставка нефти с месторождения Эль-Хамада по этому трубопроводу была немедленно остановлена. Команда специалистов «выявляет причины утечки, принимает меры по удалению разлитой нефти и устранению возможного загрязнения окружающей среды», подчеркнула NOC.