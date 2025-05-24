В Белгородской области без света остались 14 населенных пунктов

Ранее губернатор писал о налетах FPV-дронов и беспилотников. Пострадали два человека. В Валуйском округе, по его словам, в результате атаки БПЛА повреждены инфраструктурный объект связи и легковой автомобиль. В регионе продолжает действовать предупреждение об опасности атаки беспилотников, сообщало МЧС.