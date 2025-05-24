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В Белгородской области без света остались 14 населенных пунктов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались 14 населенных пунктов.

Источник: Reuters

«Частично без света остается поселок Уразово, а также полностью села Долгое, Знаменка, Кукуевка, Тогобиевка, Соболевка, Сухарево, Шведуновка и хутора Дубровки, Жердевка, Нижние Мельницы, Пригородные Тополи, Лобковка и Кургашки», — написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Причину отключения электроэнергии он не назвал.

Ранее губернатор писал о налетах FPV-дронов и беспилотников. Пострадали два человека. В Валуйском округе, по его словам, в результате атаки БПЛА повреждены инфраструктурный объект связи и легковой автомобиль. В регионе продолжает действовать предупреждение об опасности атаки беспилотников, сообщало МЧС.