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Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область

ВС РФ отражают атаку беспилотных летательных аппаратов, запущенных ВСУ по территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

ВСУ использовали БПЛА для атаки.

ВС РФ отражают атаку беспилотных летательных аппаратов, запущенных ВСУ по территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал Богомаз у себя в telegram-канале. Глава области обратился к жителям с рекомендацией соблюдать все необходимые меры предосторожности для обеспечения личной безопасности.

В ночь на 24 мая системы противовоздушной обороны успешно обнаружили и уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянской областью. Тогда губернатор подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.