Гладков: 14 населенных пунктов Белгородской области оказались обесточены

В ночь на 24 мая российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали 94 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины. Наибольшее количество дронов — 64 — было сбито в Белгородской области. Кроме того, атаки были зафиксированы в ряде других регионов, включая Воронежскую, Курскую и Липецкую области. Подробности о последствиях ударов украинских вооруженных сил — в материале URA.RU.