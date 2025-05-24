Гладков: 14 населенных пунктов Белгородской области оказались обесточены

Гладков заявил о пропаже электричества в части региона.
В 14 населенных пунктах Валуйского городского округа Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом 24 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Валуйском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Частично без света остается поселок Уразово», — говорится в сообщении губернатора в официальном telegram-канале. Также полностью обесточены села Долгое, Знаменка, Кукуевка, Тогобиевка, Соболевка, Сухарево, Шведуновка, а также хутора Дубровки, Жердевка, Нижние Мельницы, Пригородные Тополи, Лобковка и Кургашки.
Аварийные службы смогут приступить к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ. Подробности о причинах аварии и ожидаемых сроках восстановления электроснабжения на данный момент не уточняются.
В ночь на 24 мая российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали 94 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины. Наибольшее количество дронов — 64 — было сбито в Белгородской области. Кроме того, атаки были зафиксированы в ряде других регионов, включая Воронежскую, Курскую и Липецкую области. Подробности о последствиях ударов украинских вооруженных сил — в материале URA.RU.