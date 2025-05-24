Алаудинов назвал спецназ «Ахмат» авангардом идеологии России

«Опыт спецназа “Ахмат” — это, наверное, авангард идеологии нашей страны сегодня. Христиане и мусульмане живут одними идеалами и ценностями, идут в бой плечом к плечу и вместе защищают нашу общую Родину. Незримую связь, которая объединяет россиян всех национальностей, мы называем русским духом», — говорится в публикации. Отмечается, чтослужба в зоне специальной военной операции (СВО) позволяет бойцам острее понимать, какая идеология необходима России в текущих условиях.