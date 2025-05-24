Собянин: Силами ПВО Минобороны сбито два летевших к Москве БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны была отражена атака двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся к столице. Об этом в субботу, 24 мая, он написал в своем Telegram-канале.
— ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.
Кроме того, в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что за ночь на 24 мая дежурными средствами ПВО над территорией РФ были уничтожены 94 украинских беспилотника самолетного типа.
23 мая Собянин также сообщил, что российские войска уничтожили шесть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а затем еще три вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону столицы. Собянин отметил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.