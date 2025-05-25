Росавиация: Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и отправку рейсов

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский с 23:35 по московскому времени. Об этом в субботу, 24 мая, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.