Росавиация: Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и отправку рейсов

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский с 23:35 по московскому времени. Об этом в субботу, 24 мая, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
— Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 23:35 МСК введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, — говорится в сообщении.
В настоящее время аэропорты не осуществляют прием и отправку рейсов.
В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны была отражена атака двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся к столице.
23 мая Собянин также сообщил, что российские войска уничтожили шесть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а затем еще три вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону столицы. Собянин отметил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.