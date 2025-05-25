Собянин: Москву пытались атаковать беспилотники ВСУ, атака отражена

В четырнадцати населенных пунктах Валуйского городского округа Белгородской области зафиксировано аварийное прекращение подачи электроэнергии. Об этом 24 мая проинформировал глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, восстановительные мероприятия будут начаты аварийными службами только после получения согласования от Министерства обороны Российской Федерации. Причины инцидента, а также сроки возобновления электроснабжения в настоящее время не разглашаются.