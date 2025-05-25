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Shot: Взрывы прогремели над Тульской областью

Над Тулой прогремели мощные взрывы, предположительно, в связи с работой системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом стало известно в субботу, 24 мая.

Над Тулой прогремели мощные взрывы, предположительно, в связи с работой системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом стало известно в субботу, 24 мая.

Местные жители сообщили о нескольких взрывах, произошедших около 23:10, после чего в некоторых районах города и пригородах возникли перебои с электроснабжением и мобильной связью.

Ранее в Тульской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Официальная информация о последствиях атаки в настоящее время отсутствует, передает Telegram-канал Shot.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны была отражена атака двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся к столице.

Кроме того, в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что за ночь на 24 мая дежурными средствами ПВО над территорией РФ были уничтожены 94 украинских беспилотника самолетного типа.