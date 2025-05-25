Собянин: Пресечена еще одна попытка атаки БПЛА на Москву

23 мая Собянин также сообщил, что российские войска уничтожили шесть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а затем еще три вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону столицы. Собянин отметил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.