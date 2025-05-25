Собянин: Пресечена еще одна попытка атаки БПЛА на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны была отражена атака еще трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся к столице. Об этом в воскресенье, 25 мая, он написал в своем Telegram-канале.
— Сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.
Накануне, 24 мая, мэр Москвы также заявил об уничтожении двух украинских дронов.
23 мая Собянин также сообщил, что российские войска уничтожили шесть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а затем еще три вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону столицы. Собянин отметил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.