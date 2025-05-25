Минобороны: за четыре часа над Россией сбиты 95 беспилотников ВСУ

БПЛА успешно уничтожают над территорией РФ.
В период с 20:00 по московскому времени 24 мая до полуночи 25 мая средствами противовоздушной обороны были обнаружены, перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С 20:00 мск 24 мая до 0:00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских БПЛА», — сказано в сообщении Минобороны, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.
В частности, над Брянской областью было ликвидировано 30 дронов, над Белгородской — 20 аппаратов, над Курской — 17, над Орловской — 16. Кроме того, пять беспилотников были уничтожены в небе над Калужской областью, четыре — над Тульской областью, два — в районе Московского региона и один — над территорией Республики Крым.