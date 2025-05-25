Минобороны: за четыре часа над Россией сбиты 95 беспилотников ВСУ

В частности, над Брянской областью было ликвидировано 30 дронов, над Белгородской — 20 аппаратов, над Курской — 17, над Орловской — 16. Кроме того, пять беспилотников были уничтожены в небе над Калужской областью, четыре — над Тульской областью, два — в районе Московского региона и один — над территорией Республики Крым.