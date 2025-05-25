Часть Валуйского округа Белгородской области осталась без электроснабжения

А ранее Гладков рассказал, что Белгородская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В результате были повреждены объекты связи, линии электропередач и частные дома. Также известно о двух пострадавших. У одного мужчины — ранения спины и живота, у второго — тяжёлые травмы лица.