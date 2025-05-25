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Часть Валуйского округа Белгородской области осталась без электроснабжения

В Валуйском округе Белгородской области зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Частично без света остаётся посёлок Уразово, а также полностью сёла Долгое, Знаменка, Кукуевка, Тогобиевка, Соболевка, Сухарево, Шведуновка и хутора Дубровки, Жердевка, Нижние Мельницы, Пригородные Тополи, Лобковка и Кургашки», — написал он.

По словам губернатора, восстановительные мероприятия начнутся после получения разрешения от Министерства обороны Российской Федерации.

А ранее Гладков рассказал, что Белгородская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В результате были повреждены объекты связи, линии электропередач и частные дома. Также известно о двух пострадавших. У одного мужчины — ранения спины и живота, у второго — тяжёлые травмы лица.