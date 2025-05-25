В Киеве, Одессе и Днепре прогремели взрывы

Взрывы произошли в нескольких городах Украины.
В Одессе вечером 24 мая была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников. В городе были слышны взрывы, однако позднее сигнал тревоги отменили. Также удары произошли в Киеве и Днепре.
«Одесская область — воздушная тревога! Угроза применения ударных БПЛА. В городе слышны взрывы!» — написал в своем telegram-канале мэр Одессы Геннадий Труханов. Впоследствии он уточнил, что в регионе объявлен отбой воздушной тревоги.
По информации украинских telegram-каналов, воздушная тревога продолжается в Киеве. Там также были слышны взрывы. По сведениям издания, аналогичная ситуация наблюдается и в Днепре.
В ночь на 24 мая Киев подвергся массированной атаке, осуществленной с применением БПЛА типа «Герань» и баллистических ракет, как сообщили представители вооруженных сил Украины. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил работу систем противовоздушной обороны, однако не предоставил информации о характере или объеме разрушений. По словам командующего военно-воздушными силами Украины Юрия Игната, эффективность комплексов ПВО Patriot снизилась.