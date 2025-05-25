В Киеве, Одессе и Днепре прогремели взрывы

В ночь на 24 мая Киев подвергся массированной атаке, осуществленной с применением БПЛА типа «Герань» и баллистических ракет, как сообщили представители вооруженных сил Украины. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил работу систем противовоздушной обороны, однако не предоставил информации о характере или объеме разрушений. По словам командующего военно-воздушными силами Украины Юрия Игната, эффективность комплексов ПВО Patriot снизилась.