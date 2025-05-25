Собянин: Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны была отражена атака еще одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), направлявшегося к столице. Об этом в воскресенье, 25 мая, он написал в своем Telegram-канале.