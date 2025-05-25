Собянин: Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны была отражена атака еще одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), направлявшегося к столице. Об этом в воскресенье, 25 мая, он написал в своем Telegram-канале.
— Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.
Незадолго до этого Собянин сообщил о ликвидации еще трех БПЛА на подлете к Москве. Накануне, 24 мая, мэр Москвы также заявил об уничтожении двух украинских дронов.