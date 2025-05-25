Стало известно состояние ребёнка убитой турком женщины в Казани

По данным следствия, трагедия произошла в жилом комплексе «Волжская гавань». Иностранец, бывший муж погибшей, в день рождения их общего ребёнка пришёл в квартиру, где жила женщина с сыном. Между взрослыми произошёл конфликт, в ходе которого мужчина нанёс 35-летней матери малыша смертельные ножевые ранения. Предварительно, мужчина не смог пережить расставание и из-за ревности совершил преступление.