За четыре часа расчёты ПВО сбили 96 дронов ВСУ над российскими регионами

По информации ведомства, над Брянской областью сбито 30 беспилотников, над Белгородской — 20, в Курской — 17, в Орловской — 16. Пять БПЛА ликвидированы в небе над Калужской областью, четыре — над Тульской, ещё один — над территорией Республики Крым.
Ранее в городе Елец в Липецкой области сработала система ПВО из-за беспилотников. Губернатор региона Игорь Артамонов объявил о введении красного уровня угрозы. Также в аэропортах Московской области Домодедово и Жуковский были введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов.