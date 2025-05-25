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За четыре часа расчёты ПВО сбили 96 дронов ВСУ над российскими регионами

С 20:00 24 мая до полуночи 25 мая расчёты противовоздушной обороны (ПВО) России отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в Минобороны РФ, за этот период удалось перехватить и уничтожить 96 дронов.

Источник: Life.ru

По информации ведомства, над Брянской областью сбито 30 беспилотников, над Белгородской — 20, в Курской — 17, в Орловской — 16. Пять БПЛА ликвидированы в небе над Калужской областью, четыре — над Тульской, ещё один — над территорией Республики Крым.

Ранее в городе Елец в Липецкой области сработала система ПВО из-за беспилотников. Губернатор региона Игорь Артамонов объявил о введении красного уровня угрозы. Также в аэропортах Московской области Домодедово и Жуковский были введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов.