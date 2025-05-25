За четыре часа расчёты ПВО сбили 96 дронов ВСУ над российскими регионами

По информации ведомства, над Брянской областью сбито 30 беспилотников, над Белгородской — 20, в Курской — 17, в Орловской — 16. Пять БПЛА ликвидированы в небе над Калужской областью, четыре — над Тульской, ещё один — над территорией Республики Крым.