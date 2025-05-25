МО РФ: ПВО России сбило 95 украинских беспилотников за ночь

В период с 20:00 24 мая до 0:00 25 мая российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России (МО РФ).
Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью — 30 штук. В Белгородской области перехватили 20 дронов. Также БПЛА нейтрализованы над Курской областью — 17, Орловской —16, Калужской — пять Тульской — четыре. В Московском регионе сбили два беспилотника, а в Республике Крым — один, говорится в сообщении.
24 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны была отражена атака двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся к столице.
Позже, 25 мая, стало известно о ликвидации еще трех БПЛА на подлете к Москве.
23 мая Собянин также сообщил, что российские войска уничтожили шесть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а затем еще три вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону столицы. Собянин отметил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.