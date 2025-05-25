МО РФ: ПВО России сбило 95 украинских беспилотников за ночь

Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью — 30 штук. В Белгородской области перехватили 20 дронов. Также БПЛА нейтрализованы над Курской областью — 17, Орловской —16, Калужской — пять Тульской — четыре. В Московском регионе сбили два беспилотника, а в Республике Крым — один, говорится в сообщении.