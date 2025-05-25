В Москве ПВО отразила атаку ещё четырёх вражеских беспилотников

В ночь на 25 мая жители Тулы сообщили о серии взрывов в небе над городом и работе системы противовоздушной обороны. По словам очевидцев, около 23:10 раздались два мощных взрыва, за которыми последовала серия других. В ряде районов Тулы и близлежащих населённых пунктов были зафиксированы временные перебои с электроснабжением и мобильной связью.