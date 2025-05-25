Риелтор помогла полиции предотвратить мошенничество с квартирой пожилой москвички

«Предварительно установлено, что с 68-летней москвичкой под видом руководителя компании, в которой она ранее работала, связался неизвестный и сообщил, что проводится проверка бывших сотрудников. После этого ей позвонил мужчина, представившийся работником госорганов, и сообщил о необходимости декларирования сбережений, так как от ее имени якобы финансируется противоправная деятельность. Введенная в заблуждение женщина обналичила 430 тыс. руб. и перевела их посредством банкомата на указанный мошенниками счет. Позже ей снова позвонили и сообщили, что злоумышленники пытаются завладеть ее квартирой, расположенной на ул. Радиаторская, а чтобы им помешать, необходимо самой заключить фиктивный договор купли-продажи недвижимости. Риелтор, которая приехала на просмотр квартиры, обратила внимание на то, что пенсионерка нервничала и постоянно была на связи с кем-то по телефону. Заподозрив, что в отношении гражданки, возможно, совершаются мошеннические действия, она позвонила в полицию», — говорится в сообщении.