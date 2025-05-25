Собянин: силы ПВО отразили атака еще четырех БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что средствами противовоздушной обороны Министерства обороны были успешно нейтрализованы ещё четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы.
Информация была размещена в официальном Telegram-канале мэра.
По его словам, три дрона были сбиты в одном эпизоде, ещё один — отдельно. На местах, где упали обломки, оперативно работают специалисты экстренных служб.
Ранее в направлении Москвы была предпринята атака с использованием двух беспилотников, которые были успешно перехвачены средствами противовоздушной обороны Министерства обороны.
В связи с этим в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» с 23:35 по московскому времени были введены временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов.