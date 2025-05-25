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Собянин: силы ПВО отразили атака еще четырех БПЛА, летевших на Москву

Сведений о возможных пострадавших не поступало.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что средствами противовоздушной обороны Министерства обороны были успешно нейтрализованы ещё четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы.

Информация была размещена в официальном Telegram-канале мэра.

По его словам, три дрона были сбиты в одном эпизоде, ещё один — отдельно. На местах, где упали обломки, оперативно работают специалисты экстренных служб.

Ранее в направлении Москвы была предпринята атака с использованием двух беспилотников, которые были успешно перехвачены средствами противовоздушной обороны Министерства обороны.

В связи с этим в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» с 23:35 по московскому времени были введены временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов.