Минобороны: силы ПВО вечером уничтожили 95 БПЛА ВСУ

Наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью — 30 аппаратов. В Белгородской области силы ПВО нейтрализовали 20 беспилотников, в Курской — 17, в Орловской — 16. Ещё пять дронов были уничтожены над Калужской областью, четыре — над Тульской, два — в воздушном пространстве московского региона. Один беспилотник был сбит над территорией Крыма.