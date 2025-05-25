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Минобороны: силы ПВО вечером уничтожили 95 БПЛА ВСУ

30 БПЛА было ликвидировано над территорией Брянской области.

Источник: Аргументы и факты

С 20:00 24 мая до полуночи 25 мая силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолётного типа.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, подчеркнув, что атаки были зафиксированы сразу в нескольких регионах страны.

Наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью — 30 аппаратов. В Белгородской области силы ПВО нейтрализовали 20 беспилотников, в Курской — 17, в Орловской — 16. Ещё пять дронов были уничтожены над Калужской областью, четыре — над Тульской, два — в воздушном пространстве московского региона. Один беспилотник был сбит над территорией Крыма.

В Минобороны отметили, что Украина в последние дни резко усилила удары с применением беспилотников, в том числе по объектам в центральной части России и по Москве. Накануне ведомство уже сообщало об уничтожении 159 дронов в ходе другой массированной атаки.

Между тем в мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что средствами противовоздушной обороны Министерства обороны были успешно нейтрализованы ещё четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы.