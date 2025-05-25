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Миляев: ПВО сбила четыре БПЛА над Тульской областью

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны Российской Федерации отразили очередную воздушную атаку.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны Российской Федерации отразили очередную воздушную атаку.

Четыре вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа были обнаружены и уничтожены над территорией Тульской области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Губернатор призвал жителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности в связи с сохраняющейся опасностью атаки БПЛА.

— Опасность атаки БПЛА сохраняется, будьте бдительны, соблюдайте меры безопасности. Единый номер вызова экстренных служб: 112, — говорится в сообщении.

25 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО Министерства обороны была отражена атака еще одного БПЛА, направлявшегося к столице. Незадолго до этого Собянин сообщил о ликвидации еще трех БПЛА на подлете к Москве. Накануне, 24 мая, мэр Москвы также заявил об уничтожении двух украинских дронов.

Кроме того, в пресс-службе Министерства обороны сообщили, что в период с 20:00 24 мая до 0:00 25 мая российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено и перехвачено 95 украинских БПЛА самолетного типа.