Береговая охрана Японии без предупреждения открыла огонь близ территории России

В региональном управлении береговой охраны города Немуро (префектура Хоккайдо) заявили о намерении провести дополнительный инструктаж для личного состава по вопросам безопасности и гарантировали принятие мер, исключающих повторение подобных ситуаций в будущем. Также отмечается, что на данный момент японская сторона не получала каких-либо официальных обращений или протестов со стороны России в связи с произошедшим.