Береговая охрана Японии без предупреждения открыла огонь близ территории России

С японскими военными проведут дополнительные инструктажи.
Японская береговая охрана провела учебные стрельбы в территориальных водах к западу от острова Кунашир без предварительного уведомления. Об этом информирует издание Yomiuri.
Согласно опубликованным сведениям, в ходе учений было произведено 66 выстрелов из 13-миллиметрового пулемета, а также запущены две сигнальные ракеты, приводит ТАСС сообщение Yomiuri. После завершения стрельб сотрудники береговой охраны обнаружили, что не разместили необходимое предупреждение на официальных информационных ресурсах.
В результате инцидента учения были экстренно остановлены. Данных о пострадавших или нанесенном ущербе не поступало, другие суда в районе проведения стрельб отсутствовали.
В региональном управлении береговой охраны города Немуро (префектура Хоккайдо) заявили о намерении провести дополнительный инструктаж для личного состава по вопросам безопасности и гарантировали принятие мер, исключающих повторение подобных ситуаций в будущем. Также отмечается, что на данный момент японская сторона не получала каких-либо официальных обращений или протестов со стороны России в связи с произошедшим.