ПВО сбила 30 БПЛА над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отражении очередной вражеской атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
— Уважаемые земляки! Наши защитники отражают очередную вражескую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области, — говорится в сообщении.
По его словам, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны Российской Федерации уничтожили 30 вражеских беспилотников самолетного типа. Богомаз выразил благодарность защитникам и призвал жителей не снимать и не выкладывать работу ПВО, а также соблюдать необходимые меры безопасности.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также сообщил, что средства ПВО Министерства обороны Российской Федерации отразили очередную воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион.
25 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО Министерства обороны была отражена атака еще одного БПЛА, направлявшегося к столице. Незадолго до этого Собянин сообщил о ликвидации еще трех БПЛА на подлете к Москве. Накануне, 24 мая, мэр Москвы также заявил об уничтожении двух украинских дронов.