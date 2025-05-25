Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отправил в психлечебницу подозреваемую в нападении с ножом в Гамбурге

Женщина не имеет постоянного места жительства и ранее не раз лечилась от параноидальной шизофрении в психиатрической больнице.

Источник: Аргументы и факты

В Гамбурге суд принял решение о направлении женщины, подозреваемой в массовом нападении с ножом, на принудительное психиатрическое лечение.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

По данным немецких СМИ, речь идет о 39-летней Лидии С., не имеющей постоянного места жительства и ранее неоднократно проходившей лечение от параноидальной шизофрении. Женщина также была известна полиции в связи с проявлениями агрессивного поведения. Примечательно, что в день инцидента она была выписана из психиатрической клиники.

Во время нападения на одном из вокзалов города пострадали 18 человек в возрасте от 19 до 85 лет. Семеро получили тяжёлые травмы, четверо находятся в критическом состоянии. Женщина с ножом поднялась на платформу и стала атаковать случайных прохожих. Как отмечается, последствия могли быть более тяжёлыми, если бы её не обезвредили двое очевидцев.

Прежде сообщалось, что женщина, подозреваемая в нападении с ножом на людей на главном вокзале Гамбурга, по всей видимости, находилась в состоянии невменяемости.