Суд отправил в психлечебницу подозреваемую в нападении с ножом в Гамбурге

Во время нападения на одном из вокзалов города пострадали 18 человек в возрасте от 19 до 85 лет. Семеро получили тяжёлые травмы, четверо находятся в критическом состоянии. Женщина с ножом поднялась на платформу и стала атаковать случайных прохожих. Как отмечается, последствия могли быть более тяжёлыми, если бы её не обезвредили двое очевидцев.