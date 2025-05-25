Суд отправил в психлечебницу подозреваемую в нападении с ножом в Гамбурге

В Гамбурге суд принял решение о направлении женщины, подозреваемой в массовом нападении с ножом, на принудительное психиатрическое лечение.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
По данным немецких СМИ, речь идет о 39-летней Лидии С., не имеющей постоянного места жительства и ранее неоднократно проходившей лечение от параноидальной шизофрении. Женщина также была известна полиции в связи с проявлениями агрессивного поведения. Примечательно, что в день инцидента она была выписана из психиатрической клиники.
Во время нападения на одном из вокзалов города пострадали 18 человек в возрасте от 19 до 85 лет. Семеро получили тяжёлые травмы, четверо находятся в критическом состоянии. Женщина с ножом поднялась на платформу и стала атаковать случайных прохожих. Как отмечается, последствия могли быть более тяжёлыми, если бы её не обезвредили двое очевидцев.
Прежде сообщалось, что женщина, подозреваемая в нападении с ножом на людей на главном вокзале Гамбурга, по всей видимости, находилась в состоянии невменяемости.