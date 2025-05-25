Росавиация: Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу

Росавиация объявила о снятии временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
— В аэропортах Домодедово и Жуковский в 01:05 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС), — говорится в сообщении.
Накануне Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский с 23:35 по московскому времени.
Помимо этого, Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Внуково с 01:17 по московскому времени.