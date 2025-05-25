СМИ: сбой связи вертолета нарушил посадку самолетов в Вашингтоне

По данным телеканала, об инциденте, произошедшем в начале мая, стало известно только в субботу. Сотрудники министерства обороны подтвердили, что вертолет Black Hawk потерял связь с диспетчерской службой Пентагона примерно на 20 секунд во время захода на посадку. В связи с этим диспетчеры приняли решение отменить посадку первого самолета авиакомпании Delta Air Lines, так как посчитали, что оба воздушных судна могут оказаться в зоне возможного столкновения. Вертолет совершил повторный облет вокруг здания Пентагона, после чего диспетчеры аэропорта приняли решение отменить посадку второго самолета авиакомпании Republic Airways, так как всё еще не располагали точными данными о местонахождении Black Hawk.