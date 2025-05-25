Росавиация: Домодедово и Жуковский вновь ограничили полеты

Росавиация сообщила о введении новых временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
— Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 02:00 МСК введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, — говорится в сообщении.
Накануне Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский с 23:35 по московскому времени. Однако в 01:05 по московскому времени ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) были сняты.
25 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО Министерства обороны была отражена атака еще одного БПЛА, направлявшегося к столице. Незадолго до этого Собянин сообщил о ликвидации еще трех БПЛА на подлете к Москве. Накануне, 24 мая, мэр Москвы также заявил об уничтожении двух украинских дронов.