Береговая охрана Японии провела стрельбы к западу от острова Кунашир без предупреждения

По имеющимся данным, пострадавших нет. На момент происшествия в указанном районе отсутствовали другие суда. Береговая охрана японского города Немуро пообещала провести дополнительный инструктаж по безопасности для своего персонала, чтобы больше не допустить подобного. Как сообщается, Россия пока не направляла официальных заявлений по этому поводу.