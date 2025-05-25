Береговая охрана Японии провела стрельбы к западу от острова Кунашир без предупреждения

Согласно данным газеты, в ходе учений было произведено 66 выстрелов из пулемёта калибра 13 мм и выпущено две сигнальные ракеты. Мероприятие проходило в японских территориальных водах.
По имеющимся данным, пострадавших нет. На момент происшествия в указанном районе отсутствовали другие суда. Береговая охрана японского города Немуро пообещала провести дополнительный инструктаж по безопасности для своего персонала, чтобы больше не допустить подобного. Как сообщается, Россия пока не направляла официальных заявлений по этому поводу.
Ранее в Южно-Китайском море произошёл конфликт между судами Филиппин и Китая недалеко от спорного острова Сэнди-Кей. Береговые охраны обеих стран выдвигают взаимные обвинения. По информации филиппинского бюро рыболовства, китайское судно береговой охраны применило водяную пушку против филиппинского судна, причинив ему значительный ущерб.