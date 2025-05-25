Собянин: Еще два летевших на Москву БПЛА ликвидированы силами ПВО Минобороны

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны была отражена атака еще двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся к столице. Об этом в воскресенье, 25 мая, он написал в своем Telegram-канале.
— Силами ПВО Минобороны отражена атака еще двух вражеских беспилотников, летевших на Москву, — говорится в сообщении.
Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Собянин также сообщил, что силами ПВО Министерства обороны была отражена атака еще одного БПЛА, направлявшегося к столице. Незадолго до этого он сообщил о ликвидации еще трех БПЛА на подлете к Москве. Накануне, 24 мая, мэр Москвы также заявил об уничтожении двух украинских дронов.