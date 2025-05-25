Три следовавших в аэропорт Внуково самолета ушли в Домодедово и Санкт-Петербург

В частности, речь идет о рейсах из Бухары и Бодрума, которые приземлились в Домодедово, а также рейсе из Даламана, который в настоящее время находится на подлете к питерскому аэропорту Пулково.
Ранее в Росавиации сообщили, что во Внуково с 01:17 мск временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях безопасности.
Также с 02:00 мск ограничения на вылет и прилет самолетов, связанные с необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, вновь введены в Домодедово и Жуковском. В последних ограничения уже вводились с 23:35 мск 24 мая, но затем в 01:05 мск были сняты.
Кроме того, с 21:45 мск субботы остается закрытым калужский аэропорт Грабцево.