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Три следовавших в аэропорт Внуково самолета ушли в Домодедово и Санкт-Петербург

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Три самолета, следовавших в московский аэропорт Внуково, из-за действующих ограничений в работе воздушной гавани ушли на посадку в Домодедово и Санкт-Петербург. Такие данные приводятся на онлайн-табло Внуково.

Источник: Аргументы и факты

В частности, речь идет о рейсах из Бухары и Бодрума, которые приземлились в Домодедово, а также рейсе из Даламана, который в настоящее время находится на подлете к питерскому аэропорту Пулково.

Ранее в Росавиации сообщили, что во Внуково с 01:17 мск временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях безопасности.

Также с 02:00 мск ограничения на вылет и прилет самолетов, связанные с необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, вновь введены в Домодедово и Жуковском. В последних ограничения уже вводились с 23:35 мск 24 мая, но затем в 01:05 мск были сняты.

Кроме того, с 21:45 мск субботы остается закрытым калужский аэропорт Грабцево.