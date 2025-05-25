Росавиация: Временно ограничены полеты в аэропорту Шереметьево

Ограничены полеты в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в ночь на 25 мая, воскресенье.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 02:20 МСК введены в аэропорту Шереметьево», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале официального представителя Росавиации.
Там же сообщается о введении ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский с 2.00. Это делается уже второй раз за ночь. Ранее ограничения в этих аэропортах были введены и отменены.