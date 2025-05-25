В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево с 02:20 по московскому времени. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
— Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 02:20 МСК введены в аэропорту Шереметьево, — говорится в сообщении.
Позже, в 02:35 по московскому времени, в пресс-службе уточнили, что введенные ранее ограничения сняты.
Накануне Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский с 23:35 по московскому времени. Однако в 01:05 по московскому времени ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) были сняты.