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В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево с 02:20 по московскому времени. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево с 02:20 по московскому времени. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

— Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 02:20 МСК введены в аэропорту Шереметьево, — говорится в сообщении.

Позже, в 02:35 по московскому времени, в пресс-службе уточнили, что введенные ранее ограничения сняты.

Накануне Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский с 23:35 по московскому времени. Однако в 01:05 по московскому времени ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) были сняты.