Baza: жители Твери услышали взрывы в небе в районе воинской части. Видео

Как сообщало URA.RU ранее, в период с 20:00 по московскому времени 24 мая до полуночи 25 мая средствами противовоздушной обороны были обнаружены, перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Самая большая их часть (30 дронов) ликвидирована над Брянской областью.