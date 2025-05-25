Baza: жители Твери услышали взрывы в небе в районе воинской части. Видео

В Твери отражают атаки беспилотников.
В небе над Тверью видны вспышки и слышны, предположительно, удары по беспилотникам. Местные жители заявляют, что системы противовоздушной обороны работают по дронам в районе одной из воинских частей города.
«По словам жителей, в районе воинской части в небе прозвучало как минимум три мощных взрыва. Один из них попал на видео», — уточнил telegram-канал Baza.
Как сообщало URA.RU ранее, в период с 20:00 по московскому времени 24 мая до полуночи 25 мая средствами противовоздушной обороны были обнаружены, перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Самая большая их часть (30 дронов) ликвидирована над Брянской областью.