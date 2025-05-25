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Собянин: силы ПВО уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву

Всего после полуночи 25 мая было сбито шесть БПЛА, летевших на столицу.

Источник: Аргументы и факты

Системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали ещё два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы.

Информацию об этом сообщил мэр города Сергей Собянин через свой Telegram-канал, отметив, что на местах падения обломков работают оперативные службы.

Ранее, за несколько минут до полуночи, также было зафиксировано ликвидирование двух других дронов. Таким образом, после наступления 25 мая общее количество нейтрализованных беспилотников, летевших в направлении столицы, достигло шести.

Между тем стало известно, что с 20:00 24 мая до полуночи 25 мая силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолётного типа.