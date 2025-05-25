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Росавиация: Полеты в московские аэропорты Домодедово, Жуковский восстановлены

Росавиация объявила о снятии временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский.

Росавиация объявила о снятии временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский.

— В аэропортах Домодедово и Жуковский в 02:25 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево с 02:20 по московскому времени. Позже, в 02:35 по московскому времени, в пресс-службе уточнили, что введенные ранее ограничения сняты.

25 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО Министерства обороны была отражена атака еще одного БПЛА, направлявшегося к столице. Незадолго до этого Собянин сообщил о ликвидации еще трех БПЛА на подлете к Москве. Накануне, 24 мая, мэр Москвы также заявил об уничтожении двух украинских дронов.