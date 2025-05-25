Собянин: Еще три летевших на Москву БПЛА уничтожены

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны была отражена атака еще трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся к столице. Об этом в воскресенье, 25 мая, он написал в своем Telegram-канале.
— Сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.
Так, за ночь над столицей сбили уже 11 дронов.
Ранее Собянин заявил о ликвидации двух БПЛА на подлете к Москве. Он также сообщил, что силами ПВО Министерства обороны была отражена атака еще одного БПЛА, направлявшегося к столице. Незадолго до этого он рассказал о ликвидации еще трех БПЛА на подлете к Москве. Накануне, 24 мая, мэр Москвы также заявил об уничтожении двух украинских дронов.