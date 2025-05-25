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Собянин: Пресечена попытка атаки еще одного БПЛА, летевшего на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны была отражена атака еще трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся к столице. Об этом в воскресенье, 25 мая, он написал в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны была отражена атака еще трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся к столице. Об этом в воскресенье, 25 мая, он написал в своем Telegram-канале.

— Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, — говорится в сообщении.

Так, за ночь над столицей сбили уже 12 дронов.

Ранее Собянин заявил о ликвидации двух БПЛА на подлете к Москве. Он также сообщил, что силами ПВО Министерства обороны была отражена атака еще одного БПЛА, направлявшегося к столице. Незадолго до этого он рассказал о ликвидации еще трех БПЛА на подлете к Москве. Накануне, 24 мая, мэр Москвы также заявил об уничтожении двух украинских дронов.