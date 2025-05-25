Курьера телефонных мошенников задержали за обман пожилого жителя Пушкино на 350 тыс. руб

По ее словам, в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправных действий установлен и задержан 27-летний мужчина. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.