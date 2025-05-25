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Курьера телефонных мошенников задержали за обман пожилого жителя Пушкино на 350 тыс. руб

Сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину по подозрению в обмане 89-летнего жителя города Пушкино на 350 тыс. руб. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что пожилому мужчине позвонили по телефону неизвестные, представились сотрудниками государственных учреждений и убедили передать отправленному к нему курьеру якобы службы финансового мониторинга денежные средства для последующего внесения на “безопасный счет”, — сообщила Татьяна Петрова.

По ее словам, в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправных действий установлен и задержан 27-летний мужчина. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.