Над Тульской областью сбили четыре БПЛА Украины

Российские военные уничтожили четыре беспилотника самолетного типа, которые были обнаружены в небе над Тульской областью. Об этом 25 мая сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, ссылаясь на данные Минобороны РФ. По его словам, в результате атаки пострадавших и разрушений зафиксировано не было.