Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все столичные аэропорты сняли ограничения на полеты

Последние ограничения отменили в аэропорту Внуково.

Источник: РИА "Новости"

В аэропорту Внуково отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения были сняты в 03:20 по московскому времени. Таким образом, теперь все столичные аэропорты работают в штатном режиме.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в Шереметьево. Немногим до этого аналогичные меры безопасности были сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Временные ограничения вводились в работу московских аэропортов в ночь на 25 мая на фоне отражения атак беспилотников в столичном регионе.