ЦАХАЛ ввела в Газу все регулярные пехотные и бронетанковые бригады

Помимо бригад «Голани», «Гивати», «Коммандос», «Кфир» и других в палестинском эксклаве находятся также резервные подразделения.
Ранее военные заявили, что в секторе Газа действуют пять дивизий численностью в десятки тысяч военнослужащих.
Накануне ЦАХАЛ отчиталась, что поразила более 100 целей за 24 часа. В армии заявили, что целью ударов была инфраструктура, используемая ХАМАС. В то же время в Минздраве сектора, подконтрольном палестинской группировке, сообщили, что от действий Израиля погибли более 80 человек.
По данным местных органов здравоохранения, с тех пор, как 18 марта Израиль усилил наступление, жертвами в секторе Газа стали 3747 человек, передает Euronews.
Израиль с середины мая проводит новое крупное наступление в секторе Газа с целью освобождения заложников и ликвидации ХАМАС, напавшего на страну осенью 2023 года. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить военный контроль над всей территорией эксклава. Из-за тяжелой гуманитарной ситуации в Газе ЕС допустил пересмотр отношений с еврейским государством, а Британия, Канада и Франция пригрозили ему санкциями.