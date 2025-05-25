ЦАХАЛ ввела в Газу все регулярные пехотные и бронетанковые бригады

Накануне ЦАХАЛ отчиталась, что поразила более 100 целей за 24 часа. В армии заявили, что целью ударов была инфраструктура, используемая ХАМАС. В то же время в Минздраве сектора, подконтрольном палестинской группировке, сообщили, что от действий Израиля погибли более 80 человек.