В Москве продлили следствие по делу против первого замначальника метрополитена

«Срок предварительного следствия был продлен уполномоченным должностным лицом до 22 июля 2025 года», — отмечается в документе.
24 октября Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и заключил под стражу Дощатова. Как следует из материалов дела, ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Дощатову грозит до 15 лет колонии, вину по делу он не признает.
Следствие считает, что в ноябре 2023 года он получил от своего знакомого за действия в пользу одной из компаний взятку в виде автомобиля «Тойота» модели RAV-4 стоимостью 4,8 млн рублей. Кроме того, в деле фигурируют еще несколько человек, в отношении которых расследуется дело о мошенничестве.