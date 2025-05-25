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В Москве продлили следствие по делу против первого замначальника метрополитена

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Срок предварительного расследования по уголовному делу о получении особо крупной взятки первого заместителя начальника городского метрополитена Москвы Дмитрия Дощатова продлен до 22 июля. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Срок предварительного следствия был продлен уполномоченным должностным лицом до 22 июля 2025 года», — отмечается в документе.

24 октября Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и заключил под стражу Дощатова. Как следует из материалов дела, ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Дощатову грозит до 15 лет колонии, вину по делу он не признает.

Следствие считает, что в ноябре 2023 года он получил от своего знакомого за действия в пользу одной из компаний взятку в виде автомобиля «Тойота» модели RAV-4 стоимостью 4,8 млн рублей. Кроме того, в деле фигурируют еще несколько человек, в отношении которых расследуется дело о мошенничестве.