Руденя: В Тверской области сбиты восемь беспилотников

Украинские военные пытались атаковать объекты на территории Тверской области при помощи беспилотных летательных аппаратов в ночь на воскресенье 24 мая. Об этом информирует пресс-служба правительства Тверской области со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.
«Игорь Руденя: над территорией Твери в районе Мигалово силами ПВО Министерства обороны РФ сбито 5 БПЛА. Жертв и разрушений нет», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале областного правительства.
Через некоторое время был опубликован второй релиз, в котором сообщалось о ликвидации еще трех БПЛА. Также сообщалось, что силы ПВО продолжают работу по отражению атаки украинских беспилотников.
Тем временем одиннадцать украинских БПЛА, летевших по направлению к российской столице, сбиты в ночь на воскресенье 25 мая. Об этом информировал мэр Москвы Сергей Собянин по состоянию на 2.54.
Также сообщалось, что российские подразделения ПВО уничтожили 95 украинских беспилотников за четыре часа вечером субботы 24 мая над территорией восьми российских регионов.