В Петербурге обрушился участок пешеходной зоны у Обводного канала

Ранее в Геленджике произошла трагедия: обвал грунта на улице Портовой унёс жизнь одного человека. Инцидент произошёл во время строительно-монтажных работ на склоне. Предварительной причиной обвала называют обильные осадки. По оценкам специалистов, объём сошедшего грунта составил около 500 кубических метров.