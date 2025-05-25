Более десяти человек погибли в ДТП со студенческим автобусом в Колумбии

Согласно отчету полиции, на который ссылается RCN, в момент происшествия в автобусе находились 26 человек: 23 студента и трое преподавателей инженерного факультета Университета Гумбольдта. Все они возвращались из учебной поездки. Предварительное расследование показало, что водитель транспортного средства потерял управление из-за технической неисправности. Автобус на высокой скорости протаранил ограждение моста, при этом некоторых пассажиров выкинуло из салона через окна с эстакады. Их оперативно доставили в ближайшие медучреждения.