Сыну убитой в Казани женщины окажут психологическую помощь

Трехлетнему мальчику, пострадавшему при убийстве его матери в Казани, будет оказана психологическая помощь. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец сообщила, что ситуация находится на контроле, и ребенку будет оказана вся необходимая поддержка.
Сейчас мальчик находится в Детской республиканской клинической больнице в среднетяжелом состоянии.
— Ребенок, который пережил подобную трагедию, нуждается в особой поддержке и помощи. В данном случае это и помощь психологов, поэтому мы обязательно будем рядом и постараемся сделать все, чтобы максимально облегчить страдания и горе ребенка, потерявшего мать. Мы сделаем все, чтобы ребенок в дальнейшем был в безопасности, — объяснила Волынец в беседе с ТАСС.
Мужчина 24 мая убил бывшую жену и ранил их совместного трехлетнего сына, после чего вылез на балкон. Он не только угрожал спрыгнуть, но и требовал не задерживать его. Пострадавшего мальчика экстренно госпитализировали.
По данным СМИ, убитой была директор и тренер казанской спортивной школы «Вдохновение» Елена Рябина. Позже появилась информация о том, что турок зарезал экс-супругу из ревности.