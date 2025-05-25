В КНДР после аварии с эсминцем арестовали трех сотрудников верфи

24 мая специальная группа доложила о промежуточных результатах расследования инцидента Центральному военному комитету Трудовой партии Кореи. Арестованы главный инженер верфи Кан Чон Чхоль, начальник цеха строительства корпуса корабля Хан Гён Хак, заместитель директора по административным делам Ким Ён Хак. Ранее в правоохранительные органы был вызван директор судоверфи.
21 мая во время церемонии спуска на воду нового эсминца в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына произошла авария. В результате преждевременного срабатывания спускового механизма носовая часть судна осталась на стапеле (сооружении для строительства корабля), а корма оказалась в воде. Ким Чен Ын назвал причиной происшествия преступную безответственность руководства организаций, ответственных за строительство и проектирование судна, и распорядился восстановить корабль до июньского пленума.
Также уточняется, что группа не выявила новых повреждений в корпусе судна. Ранее группа доложила Центральному военному комитету, что ущерб, возникший в результате аварии, не носит критический характер.