В КНДР после аварии с эсминцем арестовали трех сотрудников верфи

21 мая во время церемонии спуска на воду нового эсминца в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына произошла авария. В результате преждевременного срабатывания спускового механизма носовая часть судна осталась на стапеле (сооружении для строительства корабля), а корма оказалась в воде. Ким Чен Ын назвал причиной происшествия преступную безответственность руководства организаций, ответственных за строительство и проектирование судна, и распорядился восстановить корабль до июньского пленума.