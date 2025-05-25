Shot: Обломки БПЛА в Туле повредили жилой дом

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации двух БПЛА на подлете к Москве. Он также сообщил, что силами ПВО Министерства обороны была отражена атака еще одного БПЛА, направлявшегося к столице. Незадолго до этого он рассказал о ликвидации еще трех БПЛА на подлете к Москве. Накануне, 24 мая, мэр Москвы также заявил об уничтожении двух украинских дронов.