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Shot: Обломки БПЛА в Туле повредили жилой дом

В Туле обломки одного из сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали на жилой дом, повредив пятиэтажное здание на улице Металлургов. Об этом стало известно в воскресенье, 25 мая.

В Туле обломки одного из сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали на жилой дом, повредив пятиэтажное здание на улице Металлургов. Об этом стало известно в воскресенье, 25 мая.

По предварительным данным, в доме выбиты стекла в окнах одного из подъездов и нескольких квартир. Информации о пострадавших среди жильцов нет. С 3 часов ночи в городе активно работает система противовоздушной обороны (ПВО), местные жители сообщили о более чем десяти мощных взрывах. Официальные комментарии пока отсутствуют, передает Telegram-канал Shot.

В этот же день местные жители рассказали, что над Тулой прогремели мощные взрывы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации двух БПЛА на подлете к Москве. Он также сообщил, что силами ПВО Министерства обороны была отражена атака еще одного БПЛА, направлявшегося к столице. Незадолго до этого он рассказал о ликвидации еще трех БПЛА на подлете к Москве. Накануне, 24 мая, мэр Москвы также заявил об уничтожении двух украинских дронов.